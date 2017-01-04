Тягачи эвакуируют выкатившийся за пределы ВПП самолет в Калининграде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв — РИА Новости. Тягачи Балтийского флота приступили к эвакуации Airbus A320 компании "Аэрофлот", который выкатился за пределы ВПП в ночь на среду в аэропорту "Храброво" в Калининграде, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Балтфлота Роман Мартов.

Ранее пресс-служба Западного военного округа сообщала, что военная техника Балтийского флота по просьбе врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова поможет в транспортировке выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета. В калининградский аэропорт была направлена колонна из пяти единиц специальной инженерной техники в составе четырех тяжелых тягачей на базе автомобиля "Урал" с увеличенной базой колес и повышенной грузоподъемностью и одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ на гусеничном ходу.

"В настоящее время техника Балтийского флота приступила к работе по перемещению поврежденного самолета в аэропорту Калининграда", — сказал Мартов.

Ранее Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ сообщало, что в ночь на среду при выполнении рейса Москва-Калининград самолет после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сломав переднюю стойку шасси. На борту самолета находились пять членов экипажа и 167 пассажиров. Шесть пассажиров обратились за медицинской помощью, уточнили в ведомстве. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Врио губернатора Алиханов сообщал РИА Новости, что к помощи военных пришлось обратиться после трех неудачных попыток вытащить воздушное судно из ямы. По его словам, ожидалосьь прибытие новой техники от Балтийского флота, а именно тягача, который весит гораздо больше, чем сам самолет.

Он также выражал надежду, что с помощью техники удастся выкатить самолет на перрон, чтобы он не мешал взлету и посадке. По его словам, как только самолет уберут, "полеты возобновляются, всю ночь они будут наверстывать упущенное, чтобы завтра войти в график".