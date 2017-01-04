Аэропорт в Калининграде закрыт из-за ЧП с самолетом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв — РИА Новости. Аэропорт "Храброво" в Калининграде, где в ночь на среду Airbus A320 компании "Аэрофлот" выкатился за пределы ВПП, закрыт по крайней мере до 21.00 мск, эвакуация поврежденного воздушного судна продолжается, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Наталья Грицун.

ЧП с самолетом

В ночь на среду в калининградском аэропорту "Храброво" самолет "Аэрофлота" Airbus A320 рейса Москва – Калининград выкатился при посадке на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей пришлось эвакуировать посредством надувных аварийных трапов.

Первоначально сообщалось, что инцидент обошелся без пострадавших. Однако еще ночью помощник главы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Мария Добрынина сообщила, что трое пассажиров обратились за медицинской помощью.

Сразу после ЧП началась эвакуация поврежденного воздушного судна, которое мешало работе аэропорта. Утром дирекция аэропорта сообщала, что его работа приостановлена до 10 часов по местному времени (11.00 мск). Впоследствии срок закрытия аэропорта неоднократно продлевался. По состоянию на 20.00 мск работы по эвакуации поврежденного самолета продолжаются.

По данным пресс-службы аэропорта, из-за ЧП из Калининграда не смогли улететь более полутора тысяч человек. Часть из них силами авиакомпаний начали размещать в гостиницах.

Реакция силовиков

После ЧП Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Также СК на транспорте уже днем уточнило, что число обратившихся к медикам возросло до шести человек.

Собственную проверку начала Калининградская транспортная прокуратура по поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Эвакуация поврежденного самолета

После полудня источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что аэропорт "Храброво" не располагает техникой, которая бы позволила убрать поврежденный самолет с ВПП.

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что находится в "Храброво" и на месте контролирует ситуацию. По его словам, трудности с эвакуацией поврежденного самолета возникли из-за того, что машина после выезда за пределы ВПП попала в яму. В течение дня были предприняты три безуспешные попытки убрать самолет.

По словам Алиханова, дирекция аэропорта связалась с командующим Балтийским флотом, который пообещал оперативно предоставить еще один тягач, "который весит гораздо больше, чем сам самолет".

В пресс-службе Западного военного округа сообщали, что в аэропорт направлена колонна из пяти единиц специальной инженерной техники в составе четырех тяжелых тягачей на базе автомобиля "Урал" с увеличенной базой колес и повышенной грузоподъемностью и одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ на гусеничном ходу.

Алиханов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что с помощью этой техники удастся выкатить повреждённое воздушное судно на перрон, чтобы он не мешал взлету и посадке.

"Как только мы убираем самолет, полеты возобновляются, всю ночь они будут наверстывать упущенное, чтобы завтра войти в график. Вся техника есть – и кран, и платформа, и тягачи. Тяжело вытаскивать. Аэропорт отработал неплохо, но хотелось бы, чтобы решения о привлечении Балтфлота принимались быстрее. Час-полтора потеряли", — сказал Алиханов.