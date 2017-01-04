Врио губернатора Калининградской области взял под контроль ЧП с самолетом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв — РИА Новости. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов взял под личный контроль ЧП в аэропорту Храброво, где самолет A320 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Валерия Родина.

Ранее сообщалось, что в 23.55 по местному времени самолет "Аэрофлота" Airbus A320 рейса Москва-Калининград выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры были эвакуированы посредством надувных аварийных трапов.

По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, шестеро пассажиров обратились за медицинской помощью. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"В данный момент нахожусь в аэропорту на месте происшествия. Ситуацию взял под личный контроль. Со мной взлётную полосу инспектируют представители МЧС и генеральный директор аэропорта Александр Корытный. В процесс оперативно подключились коллеги из Балтфлота. Безусловно, виновных найдут, это прерогатива следствия. Для нас главное, возобновить работу аэропорта", — сказал Алиханов, слова которого цитирует его пресс-секретарь Валерия Родина.

По данным пресс-службы аэропорта, задержаны 12 рейсов. Проблемы с вылетом возникли около у полутора тысяч человек. Часть из них в настоящее время размещаются в гостиницах.