В Алтайском крае столкнулись два автобуса

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Два человека погибли, еще 11 пострадали, по предварительным данным, при столкновении двух пассажирских автобусов и двух легковых автомобилей в Косихинском районе Алтайского края, сообщил в среду РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 240-м километре федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" столкнулись два пассажирских автобуса и две легковушки, по предварительным данным, пострадали 13 человек, двое из них погибли, еще 11 доставлены в лечебные учреждения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП сейчас проводятся следственные мероприятия.