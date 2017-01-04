В Алтайском крае столкнулись два автобуса
19:0704.01.2017
(обновлено: 19:08 04.01.2017)
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Два человека погибли, еще 11 пострадали, по предварительным данным, при столкновении двух пассажирских автобусов и двух легковых автомобилей в Косихинском районе Алтайского края, сообщил в среду РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"На 240-м километре федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" столкнулись два пассажирских автобуса и две легковушки, по предварительным данным, пострадали 13 человек, двое из них погибли, еще 11 доставлены в лечебные учреждения", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте ДТП сейчас проводятся следственные мероприятия.