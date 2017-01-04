В павильоне "Ленфильма" во время детского утренника произошло задымление

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв — РИА Новости. Сотрудники "Ленфильма" в Петербурге эвакуировали детей с новогоднего утренника в среду из-за задымления, сообщил РИА Новости представитель киностудии.

По словам представитель "Ленфильма", в среду днем возникло задымление в пятом — самом большом — съемочном павильоне киностудии, который сдается в аренду для проведения новогодних утренников.

"Произошло короткое замыкание в "тепловой отсечке", которая препятствует проникновению холода в пятый павильон. Пошел запах. В течение двух минут прибор выключили и неисправность устранили. Поскольку в этот момент в павильоне проходило мероприятие — детская елка, то решили перестраховаться и эвакуировали детей через запасной выход", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя киностудии, сотрудники МЧС, которые были вызваны согласно инструкциям, "приехали, когда причина неприятного запаха была уже устранена".

Комментарий городского управления МЧС РИА Новости получить не удалось.

В то же время очевидцы происшествия сообщали в группе "ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге" в социальной сети "ВКонтакте", что "на "Ленфильме" во время детской елки загорелась проводка. Детей сразу не эвакуировали. Только после звонка родителей в МЧС".