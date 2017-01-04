В ДТП в Башкирии три человека погибли и пятеро пострадали

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Три человека погибли и еще пять, в том числе ребенок, получили ранения в результате столкновения двух легковых автомобилей в Белорецком районе Башкирии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"На 194-м километре автодороги Уфа-Белорецк столкнулись две легковушки. По предварительным данным, пострадали восемь человек, трое из них погибли, еще пять человек, в том числе ребенок, госпитализированы в центральную районную больницу города Белорецк", — сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы ГИБДД по региону уточнил РИА Новости, что ДТП произошло в 12.20 по местному времени на 193-м километре автодороги.

"Житель города Стерлитамак за рулем Renault Logan производил правый поворот, но не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся со автомобилем Ford Fusion, за рулем которой ехала жительница города Межгорье", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате аварии погибла на месте водительница Ford и два пассажира Renault Logan.

"Женщина, которая была за рулем иномарки, 1967 года рождения. Погибшие пассажиры: женщина 1964 года и мужчина 1961 года рождения. Еще четверых человек, участников ДТП увезли в больницу для осмотра", — пояснил представитель ведомства.