Прокуратура начала проверку после ЧП с самолетом в Калининграде
13:4404.01.2017
(обновлено: 15:44 04.01.2017)
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки самолета в аэропорту Храброво, после которой судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В ночь на среду при выполнении рейса Москва-Калининград самолет А320 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки. По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, на борту самолета находилось семь членов экипажа и 167 пассажира. За медицинской помощью обратилось три человека, воздушное судно получило повреждение шасси. Начата доследственная проверка по факту происшествия.
"Калининградская транспортная прокуратура… проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с выездом за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Храброво воздушного судна Airbus A320", — говорится в сообщении.
Работа калининградского аэропорта в настоящее время приостановлена.
Аварийная посадка самолета в аэропорту Храброво