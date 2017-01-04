Погибшие в ДТП саратовские чиновники возвращались из командировки

САРАТОВ, 4 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трое сотрудников министерства социального развития Саратовской области, которые погибли в ДТП во вторник вечером, возвращались из служебной командировки, сообщает в среду региональное минсоцразвития.

ДТП произошло во вторник около 17.30 мск на автодороге Саратов — Вольск неподалеку от села Елшанка Воскресенского района Саратовской области. По данным полиции, погибли три человека. По информации службы спасения, автомобиль "Нива-Шевроле" по неизвестным причинам вылетел в кювет, где столкнулся со столбом. В минсоцразвития области уточнили, что погибшие являлись сотрудниками министерства.

"Третьего января, возвращаясь из служебной командировки, трагически погибли в ДТП сотрудники министерства… Все обстоятельства случившегося выясняются сотрудниками правоохранительных органов. Министерство возьмет на себя все расходы в организации похорон", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что министр социального развития региона Лариса Колязина и все сотрудники ведомства приносят искренние соболезнования родным и близким погибших.

Как уточнил в среду региональный главк МВД, 47-летний водитель автомобиля "Нива-Шевроле" не справился с управлением и врезался в световую опору справа по ходу движения. "По данному факту продолжается проверка", — отмечается в сообщении.

В пресс-службе губернатора области отметили, в свою очередь, что по поручению главы региона Валерия Радаева в правительстве области началась служебная проверка по факту автоаварии. "Семьям, потерявшим близких в аварии будет оказана необходимая помощь… Глава региона выразил соболезнования семьям погибших в автомобильной катастрофе сотрудников министерства социального развития", — отметили в пресс-службе.