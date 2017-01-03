Под Саратовом рыбаки провалились под лед на самодельной машине

САРАТОВ, 3 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двое рыбаков, передвигавшихся на самодельной машине, провалились под лед и утонули на реке Волга в Саратовской области во вторник, сообщает региональный главк МЧС.

Инцидент произошел в районе села Подстепное Энгельсского района Саратовской области.

"Четверо мужчин отправились на рыбалку, передвигались на самоходном устройстве — самодельном механическом транспортном средстве с большими надувными колесами — по реке Березовка. Попав в полынью, транспортное средство перевернулось, двое мужчин выбрались самостоятельно, еще двое — мужчины 74 и 67 лет — выбраться не смогли и утонули", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, тела утонувших найдены и переданы полиции. Причина происшествия уточняется.