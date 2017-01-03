Под Пензой при столкновении трех автомобилей пострадали восемь человек

САРАТОВ, 3 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Три автомобиля столкнулись на трассе в Пензенской области; пострадали восемь человек, в том числе один ребенок, сообщило во вторник региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло во вторник на 147-м километре автодороги Тамбов – Пенза в Белинском районе Пензенской области.

"Произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2108, Renault Sandero и УАЗ-39623. В результате происшествия пострадали водитель и 4 пассажира Renault Sandero, водитель и пассажир УАЗ-39623 и водитель ВАЗ-2108", — говорится в сообщении.

Среди пострадавших — двухлетний пассажир Renault Sandero, уточнили в ГИБДД.

По данному факту проводится проверка.