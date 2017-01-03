Путин рекомендует экспертам проанализировать независимость судебной системы

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендует до 1 сентября этого года проанализировать эффективность мер по обеспечению гарантий независимости судей, гласности и прозрачности при осуществлении правосудия, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

"Рекомендовать Верховному суду РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ, уполномоченным по правам человека в РФ и при участии Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, а также представителей экспертного сообщества проанализировать эффективность мер по обеспечению гарантий независимости судей, гласности и прозрачности при осуществлении правосудия", — говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 8 декабря 2016 года.

Ожидается, что доклад по этому вопросу будет подготовлен к 1 сентября.