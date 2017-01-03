Перевозчик не ожидал задержания автобусов Петербург-Хельсинки на границе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Пограничная служба России в понедельник не пропустила автобусы Петербург-Хельсинки компании-перевозчика Lux Express из-за нарушений, срок устранения которых ещё не истёк, и это стало неожиданностью для компании, говорится в сообщении, опубликованном в ночь на вторник на официальной странице перевозчика "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в понедельник пограничная служба России не пропустила автобусы Lux Express, следовавшие по маршруту Хельсинки-Петербург, через границу. Предварительной причиной было названо приостановление действия лицензии на осуществление международных перевозок автобусной компании ЗАО "Евролайнс", которая входит в Lux Express Group. Перевозчик отмечал, что проблема не касается автобусов, принадлежащих компании Lux Express Estonia. По данным СМИ, из-за инцидента сложности возникли у 270 человек, в основном, граждан РФ.

"Действующее удостоверение допуска на осуществление коммерческих международных перевозок пассажиров ЗАО "Евролайнс" на маршрутах Хельсинки-Петербург и Таллинн-Петербург было временно приостановлено в связи с предписаниями относительно деятельности предприятия, которые подлежат устранению в течение трёх месяцев. Срок устранения ещё не истёк, и потому приостановление действия удостоверения допуска стало для Lux Express неожиданностью", — говорится в сообщении.

В компании заявляют, что стараются сделать всё возможное, чтобы запланированные поездки смогли состояться, и ищут альтернативы для купивших билеты пассажиров.

Lux Express входит в состав эстонской компании Lux Express Group, которая занимается международными и междугородними автобусными перевозками в 12 странах, в том числе на территории России. Основными направлениями работы, как сообщается на сайте Lux Express, являются Санкт-Петербург, Таллин, Рига, Вильнюс и Варшава. Интересы компании в России представляет ЗАО "Евролайнс".