Ледяная горка на Урале, на которой произошло ЧП, закрылась еще до инцидента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Опасная ледяная горка в городе Серове, при катании на которой пять человек получили травмы, была закрыта еще до инцидента, сообщил РИА Новости во вторник представитель ГУ МВД по Свердловской области.

По данным СМИ, в Серове во время спуска с залитой с нарушением правил безопасности ледяной горки как минимум пять человек получили переломы, ушибы и сотрясение мозга. Как сообщалось, следствие начало доследственную проверку по факту инцидента.

"Еще 1 января, до чрезвычайного происшествия, полицейские Серова, которые осуществляли охрану общественного порядка в центре города, выявили на горке проталину, которая могла привести к травме. Опасную горку закрыли и выставили ограждение. В настоящее время сотрудники ОВД отрабатывают информацию, поступившую от медучреждений. С заявлениями в отдел полиции никто из граждан не обращался", — сказал представитель ГУ МВД.