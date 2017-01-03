В Крыму полиция начала проверку после ДТП, в котором погибли три человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Полиция Крыма проводит доследственную проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три человека, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Крым Ольга Кондрашева.

По данным МЧС республики, днем 2 января на въезде в село Водопойное Сакского района произошло столкновение двух легковых автомобилей Daewoo Sens и ВАЗ-21099.

"В результате ДТП погибли три человека. Проводится доследственная проверка обстоятельств аварии и автотехническая экспертиза", — сообщила Кондрашева.

Семеро пострадавших в аварии в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести госпитализированы в Сакскую городскую больницу, сообщил ранее источник в экстренных службах Крыма.

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