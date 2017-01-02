В Крыму в результате ДТП погибли три человека

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Три человека погибли, семь ранены в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Сакском районе Крыма, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"При столкновении двух легковушек в населенном пункте Водопойное пострадали 10 человек, трое из них погибли, семь госпитализированы в Сакскую районную больницу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние пострадавших тяжелое и средней степени тяжести.

Обстоятельства аварии выясняются.

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