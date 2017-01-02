В Бурятии произошло землетрясение

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в понедельник в 21 километре от населенного пункта Усть-Баргузин в Бурятии, разрушений нет, объекты инфраструктуры работают штатно, сообщает региональное управление МЧС.

"Сегодня в Баргузинском районе зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,0. Эпицентр землетрясения находился в 21 километре юго-восточнее от населенного пункта Усть-Баргузин", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, территорию обследуют три рабочие группы, также проводится подворовый обход. Отмечается, что по итогам осмотра жилого сектора и социально-значимых объектов разрушений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось.

В ведомстве уточнили, что землетрясения магнитудой 1-4 балла характеризуются как слабые, и как правило, не причиняют вреда.