В Приморье водитель без прав спровоцировал ДТП, погиб подросток

ВЛАДИВОСТОК, 2 янв – РИА Новости. Один подросток погиб, еще трое оказались в больнице по вине 19-летнего водителя без прав, который не справился с управлением и перевернул автомобиль в Приморье, сообщает краевой главк МВД.

ДТП произошло в поселке Пластун Тернейского района.

"Установлено, 19-летней водитель автомашины Honda Odyssey в районе дома 25а по улице Гидростроителей не справился с управлением, врезался в ограждение, после чего автомобиль перевернулся. В момент ДТП в салоне Honda помимо водителя находились четверо несовершеннолетних подростков в возрасте 13 и 14 лет. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности", — говорится в сообщении.

В результате удара водитель получил сотрясение головного мозга, 14-летний пассажир скончался на месте происшествия, трое 13-летних подростков госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает МВД.

По данным полиции, у водителя не было прав и обучения на право управления машиной он не проходил. Автомобиль принадлежит отцу одного из несовершеннолетних, добавили в МВД.

Полиция проводит проверку.