В Волгограде три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

КРАСНОДАР, 1 янв — РИА Новости, Светлана Берило. Три человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в многоквартирном доме в Волгограде, сообщает пресс-служба СК РФ по Волгоградской области.

"Сегодня в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одном из многоквартирных домов, расположенных на улице Саушинской, обнаружены тела трёх человек. По данному факту… организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что со слов очевидцев и свидетелей произошедшего, жильцы дома, где произошла трагедия, "злоупотребляют спиртными напитками".

​По предварительным данным, пожар произошёл в воскресенье около 19 часов в квартире первого этажа.

По деревянным межэтажным перекрытиям пламя перекинулось этажом выше. Спасатели за полтора часа ликвидировали возгорание.

В сгоревшей квартире первого этажа были обнаружены тела мужчины и женщины, тело ещё одного погибшего мужчины было обнаружено в квартире выше, отметили в СК.

Как добавили в ведомстве, ещё один пострадавший в результате пожара доставлен в реанимационное отделение больницы.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи.