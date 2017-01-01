На Кубани загорелись склады и гаражи на площади в 700 квадратных метров

КРАСНОДАР, 1 янв — РИА Новости, Светлана Берило. Спасатели борются с пожаром на площади в 700 квадратных метров в Крымске; по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сообщение о загорании гаражей в Крымске поступило диспетчеру в 20.56 в воскресенье.

"В 21.04 по прибытию на место первого подразделения установлено, что произошло загорание кровли складских и гаражных помещений, принадлежащих (здания совмещенные) АО "Крымскгазстрой". Площадь пожара составляет около 700 кв. метров", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.