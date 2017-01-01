Из пожара в доме на юго-западе Москвы спасены девять человек

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Восемь взрослых и ребенок были спасены при пожаре в квартире жилого дома на улице Архитектора Власова в Москве, сообщается в микроблоге ГУМЧС по столице в Twitter.

"В 13:30 пожарные спасли 9 человек, из них 1 ребёнок, на пожаре в квартире жилого дома на улице Архитектора Власова, 13, корпус 2", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, возгорание локализовали в 13.54, при пожаре никто не пострадал.

Как позднее сообщила пресс-служба ГУМЧС, в 14.12 пожар был потушен.