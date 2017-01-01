В Магадане в новогоднюю ночь горело здание Следственного комитета

МАГАДАН, 1 янв — РИА Новости, Людмила Щербакова. Пожарные в ночь на воскресенье несколько часов тушили крышу здания, в котором располагается Управление Следственного комитета России по Магаданской области, полностью ликвидировать возгорание удалось только к утру, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Как сообщили в ГУМЧС, поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Транспортная, 21. Именно по этому адресу расположено СУСК по Магаданской области.

"По прибытию было установлено, что очаг загорания находится на шестом мансардовом этаже. В очаг пожара были направлены огнетушащие вещества, в результате чего спустя два часа 30 минут пламя удалось локализовать, к четырем часам утра удалось загорание полностью ликвидировать. Погибших и пострадавших нет. Причины, виновные и ущерб устанавливаются", — говорится в сообщении.

В Следственном Комитете России по Магаданской области последствия пожара пока не комментируют.