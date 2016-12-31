В красноярском "Емельяново" аварийно приземлился японский Boeing

КРАСНОЯРСК, 31 дек – РИА Новости. Самолет Boeing 777 совершил аварийную посадку в красноярском аэропорту "Емельяново", сообщает краевой портал оповещения о чрезвычайных ситуациях 112.
"Boeing 777 рейс NH 204 благополучно сел в аэропорту "Емельяново", — говорится в сообщении.
По данным сайта, до этого самолет готовился совершить аварийную посадку.
По данным специализированного сайта Flightradar, данный борт Японских авиалиний выполнял рейс по маршруту Франкфурт-на-Майне – Токио.
All Nippon Airways #NH204 landed safely at Krasnoyarsk Airport. Reason for diversion is "aircraft maintenance"https://t.co/DFbKp9Neqv pic.twitter.com/9P5YWEtWDp— Flightradar24 (@flightradar24) 31 декабря 2016 г.