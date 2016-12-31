В жилом доме в центре Петербурга горит квартира

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Более 100 человек тушат пожар в квартире в жилом доме в центре Санкт-Петербурга, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

В данный момент пожар локализован.

"Тридцать первого декабря в 19.23 на телефон "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, улица Ломоносова, дом 28… В 19.30 прибытие первого пожарного подразделения. В 19.37 ранг пожара повышен… В 20.26 локализация", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар произошел в пятиэтажном жилом доме, на четвертом этаже, в квартире. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Эвакуированы восемь человек.

"Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. На место следует лаборатория ПХРЛ. Для ликвидации пожара привлечены от РСЧС: 102 человека личного состава и 23 единицы техники, в том числе от МЧС: 78 человек личного состава и 15 единиц техники", — говорится в сообщении.