В Татарстане в ДТП погибли четыре человека

КАЗАНЬ, 31 дек — РИА Новости, Ирина Дурницына. Двое детей и двое взрослых погибли в Татарстане в субботу в результате столкновения легкового автомобиля с бензовозом, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

Из-за сильного ветра и ледяного дождя в республике в настоящее время ограничено движение междугородних автобусов. Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий

"В ДТП в Лаишевском районе Татарстана погибли четыре человека. В 12.48 мск по номеру 112 поступило сообщение о ДТП на дороге Шали — Сорочьи Горы у населенного пункта Татарский Янтык. Столкнулись "КамАЗ"-бензовоз и легковой автомобиль "ВАЗ", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, все находившиеся в легковом автомобиле — двое взрослых и двое детей — погибли на месте, при деблокировке зажатых спасатели использовали специальный инструмент.

В пресс-службе МВД по Татарстану отметили, что в этой семье было трое детей и сейчас выясняется судьба третьего ребенка. В частности, был ли он в машине или же остался у родных, пояснил представитель ведомства.

В управлении ГИБДД МВД по Татарстану уточнили, что, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля нарушил правила, двигаясь в сложных метеорологических условиях (сильный ветер, дождь), не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем "КамАЗ". После удара оба автомобиля съехали в кювет.

"Легковушка оказалась под бензовозом. Сложность ситуации в том, что перед извлечением тел погибших, необходимо было сначала перекачать 23 тонны бензина из бензовоза. Перекачивающую станцию предоставила компания-владелец бензовоза, дорожные службы доставили тяжелую технику, которая позволит поднять бензовоз", — пояснили в пресс-службе МВД по республике, добавив, что работы на месте происшествия продолжаются.