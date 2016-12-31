Пожар в автосервисе на востоке Москвы локализовали

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пожар в автосервисе на улице Краснобогатырская на востоке Москвы локализован, сообщили в ГУ МЧС.

"В 13:32 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", — сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Москве.

Мобильная лаборатория после проверки воздуха не выявила нарушение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на место возгорания по адресу улица Краснобогатырская, 72 направлены 19 подразделений в составе 76 человек.