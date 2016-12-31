Житель Северной Осетии пытался продать арсенал оружия и боеприпасов

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции изъяли при попытке сбыта у жителя Владикавказа автомат Калашникова, ручную гранату, взрыватель и 87 патронов, сообщает МВД России по Северной Осетии.

"Оперативниками задержан ранее судимый по различным статьям Уголовного кодекса 52-летний житель Владикавказа, сбывший автомат Калашникова, ручную гранату, взрыватель и патроны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что изъятое оружие и боеприпасы направлены в экспертно-криминалистический центр МВД России по РСО-Алания для экспертизы. По факту незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело.