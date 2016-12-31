Пять жителей Читы признаны виновными в производстве суррогатного алкоголя

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пять жителей Читы, продававшие разбавленный технический спирт под видом водки, признаны судом виновными в организации подпольного производства алкогольной продукции, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Как установлено следствием и судом, Эльчин Садыгов в 2015-2016 годах реализовывал в Чите технический спирт под видом питьевого. Помимо этого, он подделывал водку, разливая в бутылки разбавленный технический спирт. По заключению исследования, спиртосодержащая жидкость была признана опасной для жизни и здоровья. Садыгов закупал в Омске спиртосодержащую жидкость "Антисептин-Марат", которую реализовывал в Чите. В среднем в месяц он под видом питьевого спирта реализовывал до тонны технического спирта.
"Уголовное дело возбуждено по материалам оперативной разработки сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого УМВД. После возбуждения уголовного дела в апреле 2016 года Садыгов был задержан", — говорится в сообщении СК России.
Кроме того, указывается, что в ходе обысков у Садыгова изъяли более четырех тонн спиртосодержащей жидкости, оборудование для производства поддельной водки.