Пять жителей Читы признаны виновными в производстве суррогатного алкоголя

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пять жителей Читы, продававшие разбавленный технический спирт под видом водки, признаны судом виновными в организации подпольного производства алкогольной продукции, сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Приговором суда Эльчину Садыгову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в сумме 40 тысяч рублей, Юнису Садыгову — 2,1 года лишения свободы. Шурманов и Токарев приговорены к 2,1 году лишения свободы со штрафом в сумме 10 тысяч рублей каждый, Борисова — к 2 годам лишения свободы", — говорится в сообщении.

Как установлено следствием и судом, Эльчин Садыгов в 2015-2016 годах реализовывал в Чите технический спирт под видом питьевого. Помимо этого, он подделывал водку, разливая в бутылки разбавленный технический спирт. По заключению исследования, спиртосодержащая жидкость была признана опасной для жизни и здоровья. Садыгов закупал в Омске спиртосодержащую жидкость "Антисептин-Марат", которую реализовывал в Чите. В среднем в месяц он под видом питьевого спирта реализовывал до тонны технического спирта.

Отмечается, что с декабря 2015 года Садыгов организовал подпольное производство поддельной водки, которую изготавливал из того же технического спирта, разбавляя его водой. К незаконному обороту алкоголя он привлек своего племянника Юниса Садыгова, а также Шурманова, Токарева и Борисову, которые занимались изготовлением водки и ее реализацией. Таким образом Садыгов реализовал более пяти тысяч бутылок поддельной водки.

"Уголовное дело возбуждено по материалам оперативной разработки сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого УМВД. После возбуждения уголовного дела в апреле 2016 года Садыгов был задержан", — говорится в сообщении СК России.

Кроме того, указывается, что в ходе обысков у Садыгова изъяли более четырех тонн спиртосодержащей жидкости, оборудование для производства поддельной водки.