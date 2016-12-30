В Обнинске на стройке упал лифт, есть погибшие

ВОРОНЕЖ, 30 дек — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства падения строительного лифта на площадке возводящегося дома в Калужской области, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"При строительстве жилого дома на пересечении проспекта Маркса и проспекта Ленина города Обнинска 30 декабря 2016 года произошло падение строительного лифта. В результате два работника погибли", — говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка.

"По предварительным данным, произошел разрыв в местах сварки конструкции, по которой перемещался лифт. В этот момент два работника стояли на лифте и в результате происшествия упали вместе с лифтом с высоты 13 этажа", — констатирует следствие.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.