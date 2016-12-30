В одном из районов Дагестана спустя полтора месяца отменен режим КТО

МАХАЧКАЛА, 30 дек — РИА Новости. Режим контртеррористической операции, введенный в ноябре в Шамильском районе Дагестана, отменен в пятницу, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике.

"В 18.00 мск режим КТО в пределах административных границ Шамильского района отменен", — сказал собеседник агентства, не пояснив итогов операции.

На прошлой неделе Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил ликвидацию двух боевиков в Дагестане, среди них главарь "шамильской" банды, на счету которой многочисленные преступления. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана, операция проходила в селении Телетль Шамильского района.

Режим КТО в Шамильском районе был введен 11 ноября.