Под Саратовом пьяный водитель сбил пешехода, уходя от погони

САРАТОВ, 30 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Лишенный прав пьяный водитель в пятницу врезался в полицейский автомобиль в городе Балаково Саратовской области, а затем, уходя от погони, сбил насмерть женщину на пешеходном переходе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Местные СМИ сообщили, что, предположительно, за рулем автомобиля мог находиться спидвеист, бывший мотогонщик спидвейного клуба "Турбина" (Балаково) Артем Водяков.

"Водитель автомашины ВАЗ-2113… с признаками алкогольного опьянения допустил столкновение с патрульной машиной и пытался с места ДТП скрыться. Он проехал небольшое расстояние и на пешеходном переходе сбил женщину 68 лет, пешеход от полученных травм скончалась на месте. В дальнейшем злоумышленник, проехав еще 100 метров, попытался скрыться во дворах, но был задержан", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 25-летний водитель ранее был лишен водительских прав, а после задержания от медосвидетельствования отказался.

В региональном управлении ГИБДД сообщили РИА Новости, что ДТП произошло в пятницу около 06.45 по местному времени (05.45 мск) на улице 30 лет Победы. В ведомстве подтвердили, что водитель задержан, однако информацию о его личности не уточнили.