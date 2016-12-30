ГП отклонила жалобу на решение о доследовании дела бывшего мэра Пензы

САРАТОВ, 30 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Генпрокуратура России отклонила жалобу следователей, которые не согласились с решением о возвращении на доследование уголовного дела бывшего мэра Пензы Александра Пашкова и бизнесмена Сергея Богунова, которые обвиняются в хищении свыше 97 миллионов рублей, сообщило в пятницу региональное управление СК РФ.

По версии следствия, в 2015 году руководитель бывшего подрядчика строительства перинатального центре в Пензе Богунов при подстрекательстве Пашкова присвоил около 67 миллионов рублей из авансовых платежей на строительство этого центра. Следователи также установили, что Пашков мошенническим путем получил от Богунова 30 миллионов рублей якобы для последующей передачи их в качестве взятки чиновникам, курирующим строительство.

СУСК 25 ноября сообщило, что прокуратура области не утвердила обвинительное заключение по делу, однако следствие посчитало основания для возврата дела на доследование необоснованными, в связи с чем направило жалобу в Генпрокуратуру.

"Генеральной прокуратурой РФ жалоба следственного управления СК РФ по Пензенской области… оставлена без удовлетворения. В ближайшее время уголовное дело будет принято следователем к производству. В рамках дополнительного расследования указания прокуратуры будут исполнены в полном объеме", — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура области уточнила, что прокуратура потребовала от следствия по делу Пашкова и Богунова дать правовую оценку хищения бюджетных средств при строительстве медцентра и установить точный ущерб казне.

Пашков работал главой администрации Пензы в 2005 году, а затем первым вице-премьером правительства области. В должности вице-премьера он совместно с сообщниками причинил казне региона ущерб в размере 89,9 миллиона рублей. Суд в 2010 году приговорил экс-чиновника за мошенничество в особо крупном размере и еще по ряду статей к 8,5 года колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Уже 1 октября 2012 года по решению суда Пашков был условно-досрочно освобожден из колонии.