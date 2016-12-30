В Томске закрыли дело о гибели восьми человек из-за смерти подозреваемого

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Следствие в Томской области приняло решение прекратить уголовное дело о гибели восьми человек во время пожара в селе Молчаново в связи со смертью подозреваемого, говорится в сообщении СК.
В сообщении отмечается, что расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам завершено. Установлено, что смерть потерпевших наступила в результате острого отравления угарным газом. Каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти погибших, а также следов умышленного поджога, либо возгорания от неисправных электроприборов, электрической проводки или печного отопления, не обнаружено.
"С учетом выявленных обстоятельств, следственными органами принято решение о прекращении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам в связи со смертью подозреваемого", — говорится в сообщении.