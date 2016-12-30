В Томске закрыли дело о гибели восьми человек из-за смерти подозреваемого

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Следствие в Томской области приняло решение прекратить уголовное дело о гибели восьми человек во время пожара в селе Молчаново в связи со смертью подозреваемого, говорится в сообщении СК.

По информации следствия, 3 апреля в селе Молчаново загорелся деревянный частный жилой дом. При тушении пожара были найдены тела семи человек — трех женщин, двоих мужчин, двоих детей (мальчика 2006 и девочки 1999 года рождения). Еще один ребенок — мальчик 2000 года рождения — скончался в реанимации. Все погибшие — члены одной семьи.

В сообщении отмечается, что расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам завершено. Установлено, что смерть потерпевших наступила в результате острого отравления угарным газом. Каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти погибших, а также следов умышленного поджога, либо возгорания от неисправных электроприборов, электрической проводки или печного отопления, не обнаружено.

"В результате изучения совокупности собранных доказательств следователям представилось возможным объективно установить факт совершения одним из погибших мужчин неосторожных действий, повлекших возгорание дома и гибель восьми человек. Причиной возгорания явилась брошенная им тлеющая сигарета", — уточняется в сообщении.

"С учетом выявленных обстоятельств, следственными органами принято решение о прекращении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам в связи со смертью подозреваемого", — говорится в сообщении.