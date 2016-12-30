"Евродон" ввел карантин из-за гриппа птиц

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Компания "Евродон", крупнейший российский производитель мяса индейки, ввела карантин на одной из своих производственных площадок из-за вспышки гриппа птиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Евродона".
"На подозреваемой площадке полностью уничтожается птица, вызывающая любые подозрения. Для предприятия остаются главными приоритетами качество и безопасность продукта", — добавляет производитель. В свою очередь производство утки находится в 200 километрах от индейководческих площадок "Евродона", поэтому распространение угрозы возникновения вируса на этом производстве исключено.
В пятницу Россельхознадзор сообщил об обнаружении вируса гриппа птиц в пробах материала, отобранного от индеек, содержавшихся на двух площадках в Октябрьском районе Ростовской области. В Россельхознадзоре уточнили РИА Новости, что речь идет о производственных площадках компании "Евродон".