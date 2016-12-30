"Евродон" ввел карантин из-за гриппа птиц

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Компания "Евродон", крупнейший российский производитель мяса индейки, ввела карантин на одной из своих производственных площадок из-за вспышки гриппа птиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Евродона".

"На одной из 20 площадок индейководческого комплекса "Евродона" введен каратин. На всех остальных площадках лабораторно подтверждено отсутствие заболевания. К работе по изучению ситуации и ликвидации угроз компанией привлечены специалисты, в том числе зарубежные", — сообщили в пресс-службе. В компании подчеркнули, что подозреваемый штамм вируса не является опасным для человека.

"На подозреваемой площадке полностью уничтожается птица, вызывающая любые подозрения. Для предприятия остаются главными приоритетами качество и безопасность продукта", — добавляет производитель. В свою очередь производство утки находится в 200 километрах от индейководческих площадок "Евродона", поэтому распространение угрозы возникновения вируса на этом производстве исключено.

По данным агрохолдинга, информация о вспышках различных птичьих болезней в последние дни приходит из Астраханской области, Калмыкии, Крыма, Краснодарского края, соседних областей Украины, из Грузии, а также отмечается в дальнем зарубежье. "Внутри компании проводится расследование причин возможного заражения птиц в результате вредительства со стороны третьих лиц", — указывает компания.

В пятницу Россельхознадзор сообщил об обнаружении вируса гриппа птиц в пробах материала, отобранного от индеек, содержавшихся на двух площадках в Октябрьском районе Ростовской области. В Россельхознадзоре уточнили РИА Новости, что речь идет о производственных площадках компании "Евродон".