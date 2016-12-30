В Пензе дали условный срок экс-адвокату, напавшему на продавца шаурмы

САРАТОВ, 30 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первомайский райсуд Пензы приговорил бывшего адвоката к условному лишению свободы за разбойное нападение на продавца шаурмы, сообщает региональное управление СК РФ.

Следствие и суд установили, что в августе житель Пензы, имевший на тот момент статус адвоката, в торговом павильоне "Шаурма" с ножом напал на продавца, требуя отдать ему все деньги из кассы. Следователи установили, что продавец отбился от нападавшего, а затем ударил его ногой в грудь, после чего тот скрылся с места преступления. Сам потерпевший получил ранение руки.

Уголовное дело рассматривал Первомайский районный суд Пензы.

"Приговором суда 35-летнему жителю Пензы назначено наказание в виде трех лет 6 месяцев лишения свободы условно. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "разбой с применением оружия", — говорится в сообщении.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее прокуратура региона сообщала, что фигурант дела во время предварительного расследования был исключен из реестра адвокатов Пензенской области.