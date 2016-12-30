В Саратове проверят законность эвакуации машины с четырехлетним ребенком

САРАТОВ, 30 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следователи в Саратове проводят проверку по факту эвакуации на штрафстоянку машины, в которой находился четырехлетний мальчик, сообщает региональное управление СК РФ.

По предварительным данным, вечером 1 декабря местный житель вблизи одного из домов на улице Рахова припарковал автомобиль и отлучился на 10-20 минут, оставив в машине своего четырехлетнего сына, однако к моменту возвращения автомобиль вместе с мальчиком был эвакуирован на штрафстоянку, где ребенка спустя время и нашли.

"Следователями территориального подразделения СК будет проверена законность эвакуации автомобиля, в салоне которого находился ребенок. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в региональном главке МВД, 33-летний водитель оставил автомобиль под знаком "Остановка запрещена", при этом перед эвакуацией машина была осмотрена, но через тонированные стекла задних дверей полицейские не увидели ребенка, спрятавшегося за водительских сиденьем.

"Увидеть его (ребенка) через тонированные стекла задних дверей было практически невозможно. Мальчик чувствовал себя хорошо и рассказал, что когда к автомобилю подошли полицейские, он спрятался", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении отца мальчика составлены административные протоколы по статьям КоАП РФ "несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими остановку транспортных средств" и "неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". По первому протоколу водителю грозит административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей, по второму — предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей.