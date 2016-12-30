Следствие завершило расследование дела экс-главы Счетной палаты Коми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Контрольно-счетной палаты Коми Михаила Евдокимова, обвиняемого в получении около 8 миллионов рублей взятки от одного из фигурантов "дела Гайзера", сообщает СУСК РФ по региону.
Бывшему главе республиканской КСП предъявлено обвинение по статье "получение взятки в особо крупном размере". Как уточняет следственное управление, Евдокимов признал вину. Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу, отмечает СУСК.
В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом находятся экс-глава республики Гайзер, экс-заместитель главы Коми Чернов и ряд других фигурантов дела. Всего в деле 19 обвиняемых.