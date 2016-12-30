В Екатеринбурге задержали бизнесмена, выстрелившего в ногу прохожему

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Бизнесмен задержан в Екатеринбурге по подозрению в том, что он выстрелил в ногу прохожему, с которым у него произошел конфликт на дороге, сообщает в пятницу городское управление МВД.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска отдела полиции №3 установили личность водителя иномарки и задержали его. Злоумышленником оказался местный житель 1985 года рождения, директор одного из ООО. Он сознался в содеянном. Орудие преступления — травматический пистолет — изъято и направлено на экспертизу, лицензия на приобретенное оружие аннулируется", — говорится в сообщении.

По данным УМВД, 23 декабря около 18.50 местного времени (16.50 мск) в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о конфликте двух человек у торгового центра на улице Сулимова. Перепалка закончилась стрельбой.

В ходе проверки было установлено, что пострадавший 1977 года рождения проходил мимо торгового центра и у него завязался словесный конфликт с водителем припаркованной иномарки. Со слов пешехода, автомобиль мешал ему пройти. В результате завязавшегося словесного конфликта водитель произвел выстрел из травматического пистолета в сторону пешехода и попал ему в ногу, уточняет полиция. После этого стрелявший скрылся с места происшествия, отмечает УМВД. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство) и части 2 статьи 115 УК РФ (Умышленное причинения легкого вреда здоровью). Статья 213 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а часть 2 статьи 115 — на срок до двух лет. До решения суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде, сообщает ведомство.