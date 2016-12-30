Адвокат Негодяев ушел в отпуск после резонансного ДТП в Кемерово

КЕМЕРОВО, 30 дек — РИА Новости. Адвокат Вадим Негодяев, который также преподает в юридическом институте (факультете) Кемеровского государственного университета, ушел в отпуск после резонансного ДТП в Кемерово, сообщили РИА Новости на кафедре гражданского права вуза.

Инцидент произошел вечером 22 декабря на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской в Кемерово. Адвокат ехал по улице Ленина на автомобиле BMW X6, не справился с управлением, и машину выбросило к остановке, где стояли люди. В результате ДТП тяжелые травмы получила 34-летняя женщина, которая позже скончалась в больнице.

Авария вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Очевидцы ДТП возмущались, что водитель даже не подошел к сбитой женщине, а начал звонить по телефону и снимать госномера со своей машины. Когда выяснилось, что за рулем BMW был известный в городе адвокат, некоторые интернет-пользователи и журналисты начали говорить о связях Негодяева с силовыми структурами, а в интернете появилась петиция с требованием не дать ему избежать ответственности за смертельное ДТП.

Журналисты, в том числе и федеральных СМИ, обратили внимание, что СК затягивает с доследственной проверкой по факту резонансного ДТП. Однако в ведомстве пояснили, что предусмотренные сроки не были нарушены. В четверг следственное управление СК РФ по Кемеровской области заявило о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы. Назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую и автотехническую. Также следователи работают с очевидцами ДТП и изучают видеоматериалы.

"Сейчас у нас, как в других вузах, идет зимняя сессия, заканчивается зачетная неделя, экзамены начнутся после (новогодних) праздников. Вадима Валерьевича (Негодяева) нет в университете, вообще он в отпуске", — сказал собеседник агентства, отказавшись комментировать ДТП с участием их сотрудника.

Согласно данным официального сайта юридического института КемГУ, Негодяев числится старшим преподавателем кафедры гражданского права, преподает дисциплины "Гражданское право", "Наследственное право", "Право интеллектуальной собственности" и "Ценные бумаги".

Как отмечают местные СМИ, журналисты на протяжении всего времени с момента ДТП не могут встретиться с Негодяевым, в том числе и по месту его жительства. Пользователи соцсетей уже предположили, что он успел покинуть регион.