В Краснодаре арестовали вице-мэра Яковлеву

КРАСНОДАР, 30 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Арестована заместитель мэра Краснодара Ольга Яковлева, на время следствия она отстранена от работы, сообщает администрация Краснодара.

"Глава города знает о действиях следственных органов, о принятом Краснодарским краевым судом решении. Рассчитываем на объективное и тщательное расследование всех обстоятельств этого дела", – передаются в сообщении слова первого замглавы Краснодара Сергея Васина, курирующего кадровые и организационные вопросы, взаимодействие с правоохранительными органами. Он добавил, что администрация города готова оказать содействие ходу следствия, чтобы была установлена истина.

"В связи с решением суда на время следствия Ольга Яковлева будет отстранена от работы. Соответствующее решение принял глава города", – добавил чиновник.

Комментариями суда и правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Яковлева курирует в столице Кубани работу по правовым вопросам, вопросам муниципальной собственности и городских земель, финансовый контроль. Пост заместителя главы администрации Краснодара она заняла в декабре прошлого года. Ранее Яковлева руководила управлением финансового контроля.

В декабре текущего года в Краснодаре сменился мэр. Им стал Евгений Первышов. Прежний мэр кубанской столицы, Владимир Евланов, возглавлявший город с 2005 года, в сентябре был избран депутатом Госдумы от Краснодарского края.