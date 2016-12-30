В Краснодаре арестовали вице-мэра Яковлеву

КРАСНОДАР, 30 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Арестована заместитель мэра Краснодара Ольга Яковлева, на время следствия она отстранена от работы, сообщает администрация Краснодара.
"В связи с решением суда на время следствия Ольга Яковлева будет отстранена от работы. Соответствующее решение принял глава города", – добавил чиновник.
Комментариями суда и правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Яковлева курирует в столице Кубани работу по правовым вопросам, вопросам муниципальной собственности и городских земель, финансовый контроль. Пост заместителя главы администрации Краснодара она заняла в декабре прошлого года. Ранее Яковлева руководила управлением финансового контроля.
В декабре текущего года в Краснодаре сменился мэр. Им стал Евгений Первышов. Прежний мэр кубанской столицы, Владимир Евланов, возглавлявший город с 2005 года, в сентябре был избран депутатом Госдумы от Краснодарского края.