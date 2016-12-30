В суд передали дело о хищении 1,18 млрд рублей на "Восточном"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Генпрокуратура РФ направила в суд дело о хищении 1,18 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный, сообщил официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.

"Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Ярцева. Он обвиняется в совершении преступления… "присвоение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному делу к ответственности по статье "организация присвоения" привлекается Николай Шкадин, а Владимир Денискин – по статье "пособничество в присвоении".

По версии следствия, с августа 2012 по октябрь 2013 года начальник ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России" Ярцев, гендиректор ООО "Стройконструкция С" Анатолий Рязанов, гендиректор ЗАО "Стройконструкция" Шкадин, его заместитель Новиков и сотрудник ФСО России Денискин в ходе реализации договоров с ООО "Стройконструкция С" на поставку металлоконструкций для строительства объектов космодрома Восточный похитили свыше 1,18 миллиарда рублей.

Отмечается, что для этого искусственно завышались цены изделий, была создана цепочка фирм-посредников. Кроме того, утверждается, что они обеспечивали победы в конкурсе подконтрольной сообщникам коммерческой организации, не имеющей производственных мощностей и не способной самостоятельно выполнить условия контракта.

Ранее сообщалось, что приговором суда Рязанов уже осужден к четырем годам лишения свободы.