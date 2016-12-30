В Екатеринбурге отложили рассмотрение дела чемпиона мира по парапланеризму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек — РИА Новости. В Свердловской области до января отложили рассмотрение уголовного дела чемпиона мира по парапланеризму Кирилла Екимова, сообщает в пятницу Кировский районный суд Екатеринбурга.

По информации инстанции, первое заседание должно было состояться еще 9 декабря, но его отложили в связи с неявкой прокурора. 29 декабря на процессе объявили перерыв до начала января.

"Судебное заседание — 9 января 2017 года, в 11.00", — отмечается на сайте райсуда.

Екимов проходит по части первой статьи 238 УК РФ "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По версии следствия, он сконструировал паралет и устраивал на нем экскурсионные полеты.

Кирилл Екимов — чемпион мира 2015 года по парапланеризму в дисциплине "слалом". Кроме того, он пятикратный чемпион России в классе "двухместные паралеты". Руководитель екатеринбургского авиационно-спортивного клуба "Игры ветра".