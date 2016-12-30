Суд пока не стал рассматривать дело о долгах бизнес-партнера Аршавина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Петербурга и Ленинградской области оставил без движения жалобу частного предпринимателя Петра Тиньгаева, арестованного по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования, на решение о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Оставлено без движения до 27.01.2017", — сообщается в карточке дела, причины такого решения не уточняются.

Тиньгаев оспаривает решение арбитража Петербурга от 30 ноября, согласно которому в отношении бизнесмена введена процедура реструктуризации долгов, отчет об ее итогах будет представлен суду 4 мая. В реестр требований кредиторов включен долг перед компанией "СБК ПЛЮС" в размере 1,62 миллиарда рублей по договору переуступки прав требований со Сбербанком России, инициировавшем дело о банкротстве Тиньгаева. Эта задолженность сформировалась по кредитным договорам от 20 декабря 2012 года и 6 августа 2013 года, а также по ряду договоров поручительства от 2010-2015 годов.

"Как установлено по материалам дела, должник не располагает свободными денежными средствами, а также имуществом в достаточном размере для погашения сложившейся кредиторской задолженности", — отмечается в судебном акте.

Как сообщалось ранее, в конце декабря Выборгский районный суд продлил до 13 июня срок домашнего ареста Тиньгаева. По данным СК РФ, Тиньгаев в октябре 2008 года заключил с компанией BMW RUSSLAND TRADING договоры купли-продажи автомобилей и мотоциклов на общую сумму более 466 тысяч рублей, однако деньги в счет их оплаты не перечислил. Ущерб компании составил указанную сумму.

По версии следствия, в декабре 2011 года — мае 2012 года Тиньгаев, будучи соучредителем компании "Автодор Экспресс", предоставил в Колпинское отделение головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-западного банка "Сбербанк России" ложный договор поручительства с футболистом Андреем Аршавиным. Таким образом он получил льготные условия кредитования, а именно сниженную процентную ставку 10,5% годовых. Ущерб кредитору составил не менее 6 миллионов рублей.

Согласно информации банка данных Федеральной службы судебных приставов, Выборгский районный суд Петербурга постановил арестовать часть имущества Аршавина в рамках взыскания долгов с сети автосалонов, принадлежащей Тиньгаеву. По информации СМИ, в 2009 году Аршавин стал соучредителем компании и поручителем своего друга.