Школа Салехарда заплатила родителям девочки, сломавшей бедро на физкультуре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Школа в Салехарде по требованию суда компенсировала вред здоровью девочки, который был нанесен на уроке физкультуры: при катании на лыжах школьница упала и сломала бедренную кость, сообщает прокуратура ЯНАО.

"Салехардский городской суд 26 августа 2016 года удовлетворил требования прокурора, взыскал в пользу несовершеннолетней 83,7 тысячи рублей. Исполнение решения суда находилось под контролем прокуратуры города Салехарда. В настоящее время школа исполнила решение суда, перечислила несовершеннолетней денежные средства в полном объеме", — говорится в сообщении.

По информации надзорного ведомства, ученица восьмого класса школы №2 города Салехарда в апреле на уроке физической культуры при катании на лыжах упала и сломала правую бедренную кость. Прокуратура выяснила, что в нарушение закона перед занятием по лыжам инструктаж по технике безопасности не проводился. Кроме того, после получения травмы учитель не оказал девочке первую медицинскую помощь на месте, а погрузил ее на снегоход и повез на лыжную базу, отмечает надзорное ведомство.

В связи с травмой девочка 10 дней находилась на стационарном лечении в больнице, систематически посещала травматолога, не могла самостоятельно передвигаться, вынуждена была передвигаться на костылях, перейти на домашнее обучение. Прокуратура Салехарда обращалась в суд с заявлением о взыскании со школы компенсации морального вреда и материального ущерба.