В Кузбассе полиция спасла босого прохожего от мороза и оштрафовала его

КЕМЕРОВО, 30 дек — РИА Новости. Полицейские в кузбасском городе Березовский спасли разутого прохожего от обморожения, но выписали административный протокол за нахождение в общественных местах в пьяном виде, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

По данным ведомства, одетого не по сезону мужчину обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы городского отдела полиции, когда находились на маршруте патрулирования.

"Сотрудники ППС обратили внимание на прохожего, который шел по улице без обуви. Полицейские выяснили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и направляется в магазин. Почему он оделся не по погоде, березовчанин объяснить не смог", — говорится в сообщении.

Стражи порядка доставили мужчину на пост полиции, где он смог отогреться, а сами установили его личность и связались с родственниками, чтобы те принесли ему обувь. Через некоторое время мужчина отправился домой в сопровождении своих родных.

При этом, как отмечается в сообщении, полицейские составили в отношении березовчанина административный протокол по статье "появление в общественных местах в состоянии опьянения", санкции которой предусматривают до тысячи рублей штрафа или до 15 суток административного ареста.

Перед новогодними каникулами сотрудники кузбасской полиции призывают жителей отказаться от чрезмерного употребления алкоголя. "Граждане в алкогольном опьянении не способны контролировать свои действия, могут стать жертвой несчастного случая или злоумышленников", — добавили в ГУМВД.