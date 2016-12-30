МЧС и спасатели "Центроспаса" вылетели с места крушения Ту-154 в Москву

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Оперативная группа МЧС России, спасатели отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" завершили работу на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море и вылетают из Сочи в Москву, сообщил РИА Новости в пятницу представитель министерства.

"На 30 декабря запланирован вывод сил и средств отряда "Центроспас", Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и оперативной группы МЧС России в пункты постоянной дислокации", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, самолет вылетит из Сочи в Москву ориентировочно в 12.00 пятницы.

По данным МЧС, к поисковой операции в районе крушения самолета привлекались в общей сложности более 3,6 тысячи человек, 500 единиц техники, 45 плавсредств, 15 самолетов, 16 вертолетов и 20 беспилотных летательных аппаратов.

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В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.