В Москве постояльцы украли у хозяйки квартиры сейф с 900 тысячами рублей

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Полицейские задержали двух подозреваемых в краже сейфа с 900 тысячами рублей из квартиры в Москве, в которой они снимали комнату, сообщается в пятницу на официальном сайте ГУМВД России по столице.

"В отдел полиции поступило заявление о краже. По словам потерпевшей, во время ее отсутствия из квартиры был похищен сейф, в котором находились денежные средства. Материальный ущерб составил 900 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские задержали подозреваемых в Московской области. Ими оказались 30-летний приезжий из ближнего зарубежья и 34-летний житель столицы, которым, как позже выяснилось, заявительница сдавала одну из комнат в своей квартире.

Согласно релизу, в ходе обыска по месту задержания подозреваемых был обнаружен похищенный сейф, однако денег в нем не оказалось. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража", подозреваемые находятся под стражей.