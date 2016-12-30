Под Челябинском у мужчины и женщины изъяли почти два килограмма героина

ЧЕЛЯБИНСК, 30 дек – РИА Новости. Полиция Челябинска изъяла у жителей региона, сбывавших наркотики, почти 2 килограмма героина, сообщает ГУМВД России по региону.
После задержания мужчины в частном доме по улице Пекинской, где он жил, изъято еще более 1 килограмма героина.
Следствие управления МВД России по Челябинску возбудило уголовное дело о "покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере", уточняется в сообщении.
Жителям Челябинска — мужчине и женщине — избраны мера пресечения в виде заключения под стражу и домашний арест, соответственно, гражданин Таджикистана находится под стражей, отмечает МВД.