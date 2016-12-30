Подозреваемые в нападении на бойцов Росгвардии в Новой Москве признали вину

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Подозреваемые в нападении на бойцов Росгвардии в Новой Москве признали свою вину, рассказали в Следственном комитете России.

Инцидент произошел на въезде на территорию заброшенной пожарной части в поселении Роговское. Сотрудники вневедомственной охраны остановили несколько человек для проверки документов, после чего те открыли огонь. В результате один из силовиков погиб, второй был ранен.

В ведомстве отметили, что установлены личности всех причастных к преступлению. На допросах задержанные признали свою вину.

В ближайшее время фигурантам дела предъявят обвинение и изберут меру пресечения, добавили в СК.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее сообщила РИА Новости, что полицейские задержали восемь человек, которых подозревают в нападении на сотрудников Росгвардии.