Подозреваемые в нападении на бойцов Росгвардии в Новой Москве признали вину

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Подозреваемые в нападении на бойцов Росгвардии в Новой Москве признали свою вину, рассказали в Следственном комитете России.
В ведомстве отметили, что установлены личности всех причастных к преступлению. На допросах задержанные признали свою вину.
В ближайшее время фигурантам дела предъявят обвинение и изберут меру пресечения, добавили в СК.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее сообщила РИА Новости, что полицейские задержали восемь человек, которых подозревают в нападении на сотрудников Росгвардии.