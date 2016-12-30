Иностранец пытался вывезти из России краснокнижных птиц в сабвуфере машины

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Иностранный гражданин пытался вывезти из РФ птиц, занесенных в Красную книгу России в сабвуфере автомобиля, заведено уголовное дело, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По версии следствия, 35-летний иностранный гражданин без РФ трех кречетов и одного балобана, занесенных в Красную книгу России… возбуждено уголовное дело", — сказала Волк.

По ее словам, птиц злоумышленник замотал в ткань и спрятал в сабвуфере и технологической нише, предназначенной для запасного колеса. Птицы, согласно заключению, не имеют следов кольцевания на лапах, являются дикими и изъяты из природы.

В настоящее время птицы переданы полицейскими для ухода и содержания специалистам-орнитологам.