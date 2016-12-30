Следствие по делу о пожаре в казанском ТЦ "Адмирал" завершили

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Следователи завершили расследование в отношении обвиняемых по делу о пожаре в казанском ТЦ "Адмирал", произошедшем весной 2015 года, заявила в пятницу и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Завершено расследование уголовного дела… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд", — сказала Петренко.

Пожар в одном из крупнейших ТЦ Казани возник днем 11 марта 2015 года и быстро распространился на площади 4 тысячи квадратных метров. Здание "Адмирала" выгорело практически полностью, впоследствии оно было разрушено.

Всего к уголовной ответственности по делу о пожаре в ТЦ "Адмирал" привлекаются 12 человек. Из них четверо по решению суда арестованы, семеро находятся под домашним арестом, в отношении одного применена мера в виде обязательства о явке. В числе обвиняемых директор и два замдиректора ООО "Заря" (компания-арендатор сгоревшего здания ТЦ), гендиректор ЗАО "УК "АС Менеджмент" (компания-владелец здания), двое специалистов Госстройнадзора, начальник межрайонного отдела судебных приставов, бывшая пристав-исполнитель, рабочие, проводившие работы на кровле.

В настоящее время потерпевшими признано 703 лица: из которых 19 человек погибли; 61 потерпевшему причинен физический вред; 618 потерпевшим причинен имущественный ущерб; 4 юридическим лицам причинен имущественный ущерб.

По данным следствия, причиной трагедии послужило то, что здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности.